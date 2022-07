Dybala da Mourinho, il suo volo tracciato da ottomila tifosi della Roma!

ROMA - La Dybala mania è già scattata. Non solo per l'entusiasmo dei tifosi generato questa mattina all'annuncio del Corriere dello Sport-Stadio della chiusura della trattativa giallorossa, ma anche per seguire passo dopo passo il viaggio della Joya verso il ritiro della Roma in Portogallo. Su uno dei siti infatti di tracciamento dei voli - di linea ma anche privati - oltre ottimila persone erano online per vedere la rappresentazione dell'aereo dei Friedkin che si muoveva verso l'aeroporto di Faro, dove Dybala è sbarcato alle 11.35. Insomma, un entusiasmo incredibile per l'arrivo della Joya pronto a vestire la maglia della Roma.