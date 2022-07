Da Batistuta a Balbo, i bomber argentini della Roma

ROMA - C’è un esercito che sventola la bandiera dell’Argentina. In epoche diverse e squadre diverse: in totale si contano oltre 400 gol festeggiati in migliaia di partite di campionato. Già, la storia della Roma è legata a doppia mandata al Sudamerica. Escludendo i brasiliani, lì sul gradino del podio, gli argentini rappresentano il gruppo più numeroso ad aver indossato la maglia della Roma. Dybala è l’ultimo in ordine temporale, il numero 38. Idealmente prende il testimone dal primo straniero in assoluto della storia giallorossa. Era proprio un argentino. Si chiamava Arturo Chini Luduena . Il ruolo? Ala sinistra tra il 1927 e il 1934. Adesso non c’è: si è spento a 89 anni a Washington. Segnò 35 reti.

Scudetto

Se si parla di Argentina però la mente va in automatico all’ultimo scudetto. In prima fila c’era Batistuta, che rimase a Roma per tre stagioni diventando capocannoniere nel 2001 con 20 gol messi a segno (30 in totale).

Alcuni bellissimi, altri meno, altri speciali, come quello contro il Parma all’Olimpico. Un pilastro di quella formazione era un difensore: Walter Samuel, “Il Muro“. Un soprannome che dice tutto o quasi.

Recordman

Nella rosa di Capello era presente anche Abel Balbo, alla Roma dal 1993 al 1998 e poi nella parentesi che va dal 2000 al 2002. Ancora oggi è il recordman di presenze degli argentini in maglia giallorossa: tosta buttarlo giù dal trono con 182 gettoni messi da parte.

Non solo. Balbo è anche il miglior marcatore argentino in campionato con 78 gol. Lo segue Manfredini: tra il 1959 e il 1965 realizzò 77 gol nella massima serie. Quando lasciò il calcio aprì un bar a Piazzale Clodio, poi si occupò anche dei giovani calciatori ad Ostia. Insomma, Roma non l’ha mai lasciata. E’ anche la città dove è morto tre anni fa. Altre facce in bianco e nero? Guaita (43 gol), Pantò (41 gol), Scopelli (24 gol), Angelillo (27) e Lojacono (22).

Epoca moderna

Fazio, Pastore e Perotti sono freschi ex. Hanno lasciato buoni ricordi i giovani Paredes e Lamela, così come Heinze e Gago La stessa corsa si può dire di Burdisso e Cufrè. A inizio anni ’90 i fari erano accesi su Caniggia: per lui 15 presenze e 4 gol in campionato.

Non mancano le meteore: in cima alla lista forse c’è Bartelt, attaccante costato 13 miliardi che fu preferito a Trezeguet. Nel dimenticatoio anche Trotta, Cejas, Spolli e il fratello di Burdisso.