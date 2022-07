La Roma tra prevenzione e infortuni: ecco le analisi di Rapetti e Martinelli

Il ruolo dell’osteopatia in ambito sportivo è dunque sempre più apprezzabile non solo nel recupero infortuni ma anche in fase preventiva e nella preparazione atletica “perché – chiarisce l’osteopata Martinelli – un calciatore, come ogni atleta, ha bisogno di sentirsi forte, stabile, reattivo e di avvertire meno la percezione di potersi infortunare”.

“L’osteopatia può influire positivamente sull’attività fisica in generale e sulla prestazione in particolare - spiega Walter Martinelli - tanto che alcuni studi condotti dall’Istituto Politecnico della Virginia e dal Virginia Tech negli USA da Gunnar Brolinson e coll., hanno rilevato miglioramenti nelle performance in molti giocatori indipendentemente dal loro ruolo. Questo perché intervenendo sull’apparato circolatorio, respiratorio, articolare, neurologico, muscolare, senza trascurare le relazioni somato–viscerali, si migliorano le prestazioni ed il recupero dopo uno sforzo o dopo un infortunio riportando il corpo, laddove necessario, in una condizione di omeostasi, oltre a migliorare la funzione articolare ed il rom”.

"Anche la tecnica deve essere allenata, esercitata e migliorata precocemente – spiega Martinelli – spesso arrivano giocatori in prima squadra che si trovano subito nel ‘frullatore’ della Serie A e non hanno tempo di mettersi in linea con gli altri compensando il gap. A volte si perde tempo ad imparare la tecnica e questa non si apprende in un giorno, spesso ci vogliono mesi se non anni. In una squadra di calcio di serie A, d’élite, le richieste da soddisfare per il raggiungimento della massima prestazione sono molte e di diverso genere. Per questo gli staff delle squadre professionistiche negli anni sono saliti costantemente di numero ed hanno inserito al loro interno varie figure, specializzate in differenti settori, per seguire l’atleta a 360 gradi dentro e fuori dal terreno di gioco. Oltre al Mister ed allo staff tecnico, abbiamo diversi professionisti a prendersi cura dei Campioni, dai medici ai fisioterapisti, dall’osteopata al nutrizionista, dal podologo ai preparatori fisici, dallo psicologo al reparto ‘recupero infortunati’".

Quale ruolo svolge l’osteopatia in sinergia con la fisioterapia e la preparazione atletica nel calcio d’élite? "Da fisioterapista ed osteopata penso sia troppo facile e sbagliato dire ad un preparatore, bisogna ridurre i carichi di lavoro per una problematica o un dolore (spesso di lunga durata), perché così il giocatore si decondizionerà ancora di più, peggiorerà la sua componente psicologica e lo metterà maggiormente a rischio di infortunio. Il nostro ruolo, soprattutto ad alti livelli e nei limiti del possibile, deve essere quello di aiutare il preparatore atletico con un giocatore non in ottime condizioni, a realizzare il programma di lavoro nella percentuale più alta possibile, allora quello sarà un successo di squadra e non singolo".

Ritorna dunque centrale l’interdisciplinarietà nel team sportivo a favore di una buona resa atletica in quanto – chiosa Martinelli – "un organismo in cui l’apporto vascolare, l’ossigenazione e la funzionalità neurologica sono al 100 per cento sarà capace di offrire prestazioni motorie molto più elevate rispetto ad un altro che non è in quella condizione, abbassando così le possibilità di infortunio e diminuendo i tempi di recupero".

"Stessa cosa avviene per il reparto ‘recupero infortunati’ dove la situazione è ancora più complessa, ed il rischio di recidiva o infortunio in un’altra area può aumentare esponenzialmente. Un altro passaggio da fare ogni giorno prima dell’allenamento (di solito se ne occupa il medico ed il responsabile dell’area performance) è con il Mister che è sempre al centro di tutto ed a cui spetta sempre l’ultima parola. L’allenatore deve sapere dopo il meeting quanti giocatori ha a disposizione, quanti sono a rischio, quanti dovranno fare un allenamento a parte, inoltre cosa possono fare e cosa no. Un aspetto non trascurabile in questo scenario resta quello di mantenere un rapporto di fiducia quanto più trasparente e stimolante possibile nei confronti del giocatore, sapendo capire bene anche i limiti da non superare in questo rapporto, saper valutare le situazioni per il bene della squadra. Tra le regole non scritte dello stare all’interno di uno staff di alto livello, vorrei sottolineare la puntualità degli orari, la presenza, la professionalità e l’educazione, l’attenzione a tutto quello che si fa, l’aggiornamento continuo, il rispetto dei ruoli, l’utilizzo appropriato della terminologia medica e di un linguaggio preciso ed uniformato".

È possibile prevenire o ridurre gli infortuni muscolari e da che età bisogna cominciare a lavorare con gli atleti per questo aspetto?

"Questo è il grande interrogativo che fa dibattere tanti studiosi dello sport di tutto il mondo e che fa nascere nuove tecniche e teorie di allenamento ogni anno. Per riflettere su questo argomento ho intervistato alcuni professionisti con i quali ho collaborato durante la mia carriera e penso che questo possa essere un momento di riflessione oltre che di apprendimento per i lettori come lo è stato per me. Vi riporterò solo alcuni passaggi delle loro risposte in attesa del lavoro ultimo integrale a cui sto lavorando".