Roma, il VIDEO del primo gol di Dybala! Ryan Friedkin a colloquio con Pinto

ROMA - Secondo allenamento in gruppo per Paulo Dybala. Questo pomeriggio l'argentino ha svolto l'intera seduta insieme ai compagni, tra tanto lavoro sia atletico che tattico, ma anche molte risate con i suoi nuovi compagni di squadra. Ed è anche arrivato il suo primo gol con la maglia giallorossa: un crosso salla fascia sinistra, Dybala ha calciato di prima intenzione battendo il portiere. Subito tanti applausi da parte dei compagni di squadra e dallo staff tecnico. La Joya si è subito ambientata bene, questa mattina ha svolto un allenamento personalizzato per continuare la sua preparazione atletica, indietro rispetto agli altri giocatori.