Diretta presentazione Dybala: Roma show al Colosseo quadrato

ROMA - È il Dybala Day. Dopo la conferenza stampa andata in scena questo pomeriggio a Trigoria, adesso è il momento della presentazione della Joya ai tifosi. Questa sera dalle 21 alle 22.15 la Roma ha organizzato un grande evento davanti al Palazzo della Civiltà Italiana, meglio noto come Colosseo quadrato, per il saluto di Dybala ai tifosi giallorossi. Segui con noi la diretta!

18.45 - Aumentano i tifosi davanti al Colosseo quadrato: adesso sono giá più di duecento a due ore e mezza dall’inizio dell’evento. Partono anche i primi cori per la Roma e per Dybala: cresce l’attesa per la presentazione della Joya.

18.30 - Già presenti un centinaio di tifosi, arrivati presto per posizionarsi in prima fila, davanti all’ingresso del Colosseo quadrato. Tante maglie della Roma con il nome della Joya sulle spalle, tante anche le maglie “Pazzo di Joya” in abbinamento al Corriere dello Sport-Stadio.