Dybala, cena al ristorante Rinaldi al Quirinale. Anche questo consigliato da Totti

ROMA - Seconda uscita serale nella capitale per Paulo Dybala, che ieri ha deciso di concedersi un'altra cena stavolta in centro. Dopo aver fatto tappa nel ristorante "L'isola d'oro", dove diciassette anni fa Totti fece la proposta a Ilary, anche il locale di ieri sera è uno dei preferiti dell'ex capitano giallorosso. Si chiama Rinaldi al Quirinale, ed è uno dei posti preferiti di Totti sia per le specialità sia per privacy. Proprio da lì Totti lo scorso febbraio aveva pubblicato sui propri social il video smentita sulla presunta relazione con Noemi Bocchi. Una notizia che poi è esplosa definitivamente con il comunicato disgiunto al momento della separazione con Ilary.