Wijnaldum, il coro dei tifosi del Liverpool già spopola tra i romanisti

ROMA - La Roma aspetta Gini Wijnaldum, pronto ad abbracciare i colori giallorossi non appena Pinto e il Psg avranno trovato un accordo sulla formula dell'affare. Intanto però i tifosi della Roma sono già pronti ad accogliere il centrocampista olandese, tra i più acclamati ai tempi del Liverpool tanto da riservargi uno speciale coro. Sulle note di "This Girl" di Kungs vs Cookin’ on 3 Burners i tifosi a tempo scandivano il suo nome, sotto le note remixate che accendevano l'ambiente. I romanisti sono pronti ad accoglierlo allo stesso modo, esaltati dall'arrivo del centrocampista che porterà la Roma a lottare per posizioni importanti della classifica.