Roma, altro bagno d’amore: Olimpico verso il sold out per lo Shakhtar

Sarà la partita inaugurale della nuova Roma, la presentazione della squadra di Mourinho ai tifosi che in questi mesi hanno acquistato ben 36mila abbonamenti per il campionato. E per la sfida del 7 agosto sono già oltre cinquantamila i romanisti che saranno sugli spalti: un altro incredibile bagno d'amore, un entusiasmo che è stato alimentato non solo dalla vittoria della Conference League ma anche dall'acquisto di Paulo Dybala, la vera stella della nuova squadra di Mourinho. Shakhtar ma non solo: già per le prime due gare interne di campionato sono stati venduti in totale oltre centomila biglietti. Un amore per la Roma senza confini.