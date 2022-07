Diretta Tottenham-Roma ore 20:15: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

José Mourinho contro Antonio Conte e il vero esordio di Paulo Dybala in giallorosso, che dopo aver 'assaggiato' il campo nel test a porte chiuse perso con l'Ascoli a Trigoria è uno degli uomini più attesi della sfida tra Roma e Tottenham C'è grande attesa per l'amichevole di lusso (la penultima per i giallorossi prima del campionato) in programma ad Haifa, in Israele.