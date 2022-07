Roma, l'indizio social su Dybala. I tifosi in attesa di vederlo in campo

ROMA - I tifosi non ce la fanno più: vogliono finalmente vedere Paulo Dybala in campo con la maglia della Roma. L'attesa è finita, a svelarlo un'ora prima della partita è proprio la Roma, con una gif sui social che vede Dybala indossare la maglia giallorossa. "Gioca titolare", il messaggio del club che afiderà in Israele il Tottenham di Antonio Conte. "Finalmente, non ce la facevamo più ad aspettare. Ormai lo sogno anche di notte il suo esordio". I tifosi adesso non vedono l'ora di vedere il 21 in campo duettare con Pellegrini e Abraham, per continuare l'esaltazione di un'estate ancora tutta da vivere.