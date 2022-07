Mourinho dopo la vittoria contro Conte: "Grande allenamento..."

ROMA - José Mourinho ha voluto commentare la vittoria in Israele contro il Tottenham di Conte. Il successo della Roma è arrivato grazie alla rete di Roger Ibanez su assist da calcio d'angolo di Paulo Dybala, alla sua prima vera partita in giallorosso: "Grande sessione di allenamento contro una squadra tosta", ha commentato Mourinho sui social, che poi ha ricordato un suo ex allenamento ai tempi degli Spurs: "Una delle grandi cose nel calcio sono le persone fantastiche che incroci nella vita, come Lucas Moura". Un elogio al giocatore che ha avuto ai tempi del Tottenham e che oggi ha incrociato nuovamente in campo.