Roma, fenomeno Dybala: è già un leader nello spogliatoio

Non è ancora al top, non potrebbe essere in condizioni ottimali dopo sole due settimane di sudore condiviso con la nuova squadra. Dybala, quando è sbarcato in Algarve con i Friedkin , veniva dall’inattività di un mese abbondante, interrotta da qualche allenamento individuale con un personal trainer. Ma secondo il programma stabilito dai preparatori, sui quali Paulo si è informato nei dettagli, per la prima di campionato a Salerno la performance atletica sarà a buon punto. Magari non al cento per cento, ma quasi.

Gestione

In questo momento la cosa più importante è prevenire infortuni. Dybala viene da una stagione tormentata alla Juventus e ha bisogno di avvicinarsi piano piano alle partite vere. La scorsa settimana, come da programma, ha giocato 45 minuti a Trigoria contro l’Ascoli e 60 in Israele contro il Tottenham. Probabilmente domenica, nel gala di presentazione all’Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk davanti a quasi 55.000 spettatori, si spingerà fi no a 75, per poi essere in grado di giocarne fi no a 90 la settimana successiva contro la Salernitana.

Coinvolgimento

Nel frattempo, sul campo, si sta impadronendo dei meccanismi della squadra. Nell’amichevole di Haifa contro il Tottenham, in cui Mourinho lo ha piazzato a destra sulla trequarti, ha guidato i compagni come se fosse un maestro. Dettando passaggi, indicando le traiettorie migliori, anche sbuff ando quando non veniva servito adeguatamente. Senza mai perdere l’umiltà e la leggerezza che abbiamo ammirato la sera del Colosseo Quadrato, Dybala sta trasmettendo la sua esperienza al resto della squadra, infondendole il coraggio e la malizia che troppe volte in passato la Roma non ha avuto. Ieri ad esempio ha postato su Instagram due foto, relative agli allenamenti del mattino e del pomeriggio, evidenziando scherzosamente che in entrambe le sedute la squadra in cui giocava lui ha vinto la partitella: «Due su due» scriveva Dybala, festeggiando con i colleghi coinvolti. Con Matic in particolare il rapporto è già confi denziale, perché i due parlano la stessa lingua: quella dei vincenti.