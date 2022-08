Roma, quanti duelli per Mourinho: la rosa ora è super

ROMA - Ma quanti sono? Finalmente Mourinho può scegliere di volta in volta la Roma migliore. In tante caselle del campo si ritrova due giocatori per ruolo, in altre anche qualcuna in più. Quando otterrà anche un difensore centrale in più, potrà dirsi completamente soddisfatto della rosa che i Friedkin gli hanno messo a disposizione.

Le fasce A dieci giorni dall’inizio del campionato ci sono già diversi ballottaggi aperti. Soprattutto sulle corsie esterne, quattro calciatori competono per due posti: a destra Karsdorp dovrebbe per adesso proteggere il ruolo dal nuovo acquisto Celik, che ancora deve integrarsi negli schemi e nella mentalità di Mourinho, mentre a sinistra Zalewski sembra in vantaggio su Spinazzola, che non è un calciatore nuovo ma è come se lo fosse dopo i tanti mesi di inattività dovuti all’infortunio. Ma è solo un punto di partenza, perché le gerarchie in una grandi squadra possiedono il dono della flessibilità.

Il centrocampo Aspettando Wijnaldum, che è il centrocampista di qualità di cui Mourinho sentiva il bisogno per completare il reparto, la linea mediana è ancora un po’ sguarnita. Eppure il dualismo tra Cristante e Matic, che hanno passo e caratteristiche simili, è già cominciato. I due hanno anche giocato insieme, nell’amichevole contro lo Sporting, ma la prova generale effettuata a Haifa contro il Tottenham lascia immaginare che uno dei due andrà in panchina il 14 agosto a Salerno: nel 3-4-2-1 disegnato dall’allenatore il secondo spazio a centrocampo sembra riservato a Lorenzo Pellegrini, che arretrerebbe per consentire il varo della formula a quattro, con il tridente Dybala-Zaniolo-Abraham davanti. Questa soluzione, coraggiosa ma non scriteriata, ha già fruttato in Israele e verrà riproposta, almeno fin quando Wijnaldum non avrà raggiunto una buona condizione atletica.