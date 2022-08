Dybala, visita notturna al Colosseo. Il gladiatore pronto alla battaglia

ROMA - Nelle sue prime serate nella capitale non poteva non visitare il Colosseo. Paulo Dybala si è preso una sera per ammirare la meraviglia di Roma e del mondo, osservandola con ammirazione e riuscendo a scattare anche qualche foto in totale anonimato. Del resto, per lui la storia di Roma è una passione, quasi un'ossessione. Qualche anno fa aveva dichiarato che Roma era una delle sue città preferite, già visitata diverse volte.