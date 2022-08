ROMA - La Roma in udienza dal Papa. Una delegazione del club nelle prossime settimane sarà ospite in Vaticano e incontrerà Papa Francesco. Il club giallorosso poco prima dell'inizio della stagione sarà ospitato in Vaticano e porterà anche il trofeo della Conference League vinto lo scorso 25 maggio. Tra la delegazione naturalmente ci sarà José Mourinho e capitan Lorenzo Pellegrini, più qualche altro giocatore dello spogliatoio e, naturalmente, la dirigenza giallorossa.