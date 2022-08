Sì, caro Sacchi: occhio a Mourinho, è fuor di dubbio

Siamo a una settimana dall’inizio del campionato di calcio e leggo alcune dichiarazioni di Sacchi, il quale dice: «Inzaghi, Pioli e Allegri: sarà sfida a tre». Meno male che più avanti nell’articolo scrive: «Occhio a Mou». Sì, caro Sacchi, occhio a Mou è fuor di dubbio.



Fa una certa impressione cominciare il campionato di calcio quando non è ancora Ferragosto, quando da anni siamo abituati a vedere sui settimanali illustrati servizi fotografici di campioni del calcio al mare, in barca o, comunque, a riposo. Cominciamo tutto prima. Ho il sospetto che a novembre ci faremo gli auguri di Natale. Mi unisco a quanti si sono dispiaciuti per la morte di Camillo Anastasi, che era stato un dirigente della Roma accorto e intelligente. Tanti campioni giallorossi devono a lui il posto in prima squadra e la dovuta attenzione. Ho parlato spesso, in queste settimane, di come andava la campagna abbonamenti della Roma e mi fa piacere poter dire adesso che l’Olimpico è verso il sold-out. Okay, tutto bene: adesso, però, servono i risultati e la tifoseria, chiamata all’obbligo di tifo ancor prima di Ferragosto, deve poter augurarsi questo e viverlo. Molto più comode le donne, infatti la serie A femminile comincia il 27-28 agosto. Leggo anche che la corsa scudetto della Roma femminile parte da Pomigliano. Auguri, comunque, agli uomini e alle donne.