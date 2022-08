Roma, ufficiale Villar alla Sampdoria: prestito con diritto di riscatto

Pochi minuti più tardi anche il club giallorosso ha annunciato la cessione dello spagnolo: "L'AS Roma comunica di aver raggiunto l'accordo con la Sampdoria per il trasferimento a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, di Gonzalo Villar. Arrivato alla Roma nella sessione invernale di calciomercato della stagione 2019-20, il centrocampista spagnolo ha collezionato 64 presenze in giallorosso. Il Club augura a Gonzalo il meglio per questa nuova avventura". Il calciatore spagnolo sarà il rinforzo per la mediana di Marco Giampaolo: "Sono molto contento di essere qui”, le primissime parole del giocatore.