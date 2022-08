Svolta Zaniolo, è cambiato tutto: titolare nella Roma e rinnovo di contratto

ROMA - Zaniolo riparte da titolare. Domenica a Salerno Mourinho lo manderà in campo dal primo minuto, con Abraham, Dybala e Pellegrini. Sarà la prima partita ufficiale dopo la finale di Conference League, risolta con il gol di Nicolò. Il giovane attaccante ha lavorato molto durante l’estate e ha dimostrato di essere uno dei giocatori più in forma. Ha brillato nella serata dell’Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk, ma anche nelle amichevoli portoghesi.

La partita di domenica scosa ha rafforzato il solido rapporto che c’è tra Zaniolo e i tifosi della Roma. Le voci di mercato sono state spazzate via, con il dietrofront della società giallorossa che ha chiuso alla cessione al Tottenham, dopo aver trovare un accordo di massima. Adesso Nicolò è carico, si è tolto dalla testa l’idea di fare le valigie e ha alimentato il feeling con il suo pubblico, che ha salutato e applaudito più volte, sia nella presentazione che nei 65 minuti in cui è rimasto in campo. La sua performance di domenica fa ben sperare per la partita di esordio in campionato. Zaniolo ha dimostrato di essere in perfette condizioni atletiche, nei “Fab Four” si è esaltato, mettendo in scena tutto il suo repertorio: velocità, fisicità e tanta, tanta qualità. Poi il gol, festeggiato sotto la Curva Sud e con i tifosi pazzi di gioia.