Roma, Wijnaldum cresce ma parte dalla panchina

ROMA - Wijnaldum parte dalla panchina. Nella gara di esordio a Salerno non sarà titolare, ma la condizione dell’olandese cresce ed è sempre tra i primi in allenamento. Si è subito integrato nel gruppo, pubblica spesso sui social immagini che lo ritraggono con la maglia della Roma e ieri ha festeggiato la vittoria della sua squadra nella partitella, nella quale era schierato con El Shaarawy , Ibañez , Spinazzola e Felix .

Un altro calcio

In pochi giorni è rimasto conquistato dalla. La presentazione di domenica e i primi allenamenti con i compagni lo hanno convinto di aver fatto la scelta migliore. Si è anche emozionato davanti a così tanta passione, con il coro che gli hanno dedicato i tifosi, entusiasti per il suo arrivo. "Semplicemente incredibile! Grazie mille per l'accoglienza straordinaria, sono molto orgoglioso e felice di giocare in questo club meraviglioso con tifosi così straordinari!", ha scritto l'olandese su Twitter.

Tiago Pinto ha lavorato molto per riuscire a portarlo a Roma, considera Wijnaldum il giocatore ideale per la squadra di Mourinho. Il centrocampista è pronto psicologicamente ad affrontare la nuova avventura, ma dal punto di vista atletico sta lavorando per raggiungere il cento per cento. Nella conferenza stampa di presentazione, quando gli hanno ricordato che Klopp lo aveva definito il centrocampista perfetto, ha risposto che vuole esserlo anche nella Roma, anche se il modulo del Liverpool aveva esaltato le sue caratteristiche, mentre nella squadra di Mourinho dovrà adattarsi a un altro sistema di gioco. Per venire in Italia ha rinunciato a qualcosa dal punto di vista economico, ma il capitano dell’Olanda sa che in giallorosso può giocare con continuità per arrivare ad essere protagonista al Mondiale in Qatar.