Roma, l'emozionante retroscena su Pellegrini e Dybala durante la presentazione

ROMA - La Roma oggi tramite un video pubblicato sui propri canali social hanno svolato un retroscena molto emozionante per tutti i tifosi giallorossi. Il video ha infatti svelato un "dietro le quinte" della presentazione della squadra poco prima del foschio d'inizio del match contro lo Shakhtar Donetsk. Nel video si vedono infatti Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala il loro momento per essere annunciati e salire le scale che portano al campo dell'Olimpico: durante la presentazione di Nicolò Zaniolo , Pellegrini si è emozionato e quasi commosso nel sentire i 65mila dello stadio urlare il nome del talento giallorosso.

Un bel sorriso stampato sul volto del capitano giallorosso, occhi lucidi e uno sguardo felice per la risposta del pubblico alla presentazione della squadra. Dybala, alla sua prima all'Olimpico, si è affacciato verso l'ingresso in campo per "sbirciare" lo spettacolo dei tifosi: sentendo il boato dagli spalti voleva vedere cosa lo aspettasse al momento del suo annuncio: lo sguardo della Joya è visibilmente di stupore e curiosità. Insomma, la presentazione al Colosseo quadrato e quella all'Olimpico la sua esperienza alla Roma non poteva cominciare meglio.