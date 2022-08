La Roma in partenza per Salerno: entusiasmo per Dybala e Zaniolo! VIDEO

ROMA - Prima trasferta stagionale, la Roma si prepara all'esordio in campionato contro la Salernitana. Questo pomeriggio, dopo la conferenza stampa di Mourinho, la squadra giallorossa è partita per Salerno. Alle 16.35 la Roma è partita dalla stazione Termini, dopo aver ricevuto l'incitamento dei tifosi presenti a via Marsala. Grande entusiasmo per Mourinho, Dybala, Wijnaldum e Zaniolo: i giocatori entrando dentro la stazione hanno salutato i circa venticinque tifosi presenti. Stazione blindata con due camionette, tre pattuglie e una trentina di agenti tra polizia stradale, ferroviaria e carabinieri. Convotato Eldor Shomurodov, cercato dal Bologna ma senza ancora una fumata bianca sulla trattativa. Anche il direttore sportivo Tiago Pinto è partito con la squadra per Salerno: chissà che non possa riallacciare i contatti con De Sanctis, diesse granata, interessato a Felix.