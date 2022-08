Mancini: "Brava Roma, ma dobbiamo segnare di più"

ROMA - Buona la prima per la Roma . La squadra di José Mourinho nella sua prima partita di campionato ha battuto la Salernitana all'Arech i 1-0 grazie alla rete di Bryan Cristante . Al termine del match Gianluca Mancini ha commentato il risultato ai microfoni di Dazn.

Buona la prima. Non avete rischiato tanto, ma avete sbagliato molti gol.

“La prima di campionato sappiamo che è molto insidiosa. Abbiamo retto bene il campo. Ci sono mancati i due gol in più che meritavamo. Non abbiamo rischiato, ma c’era un pericolo. Siamo stati bravi a difenderci. Speriamo nelle prossime partite e di segnare di più”.

Si parla di un nuovo difensore per completare il reparto, ma l’intesa tra voi tre titolari cresce. Forse non c’è proprio bisogno di un nuovo centrale.

“Se arrivasse un nuovo calciatore ben venga. Una squadra che punta a vincere deve avere una squadra di tantissimo bravi calciatori e la competizione inoltre aiuta. Non faccio io il mercato, però se dovesse arrivare il difensore andrebbe bene”.