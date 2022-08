Roma, Mourinho benedice Belotti. Felix verso la Cremonese

ROMA- Un elogio esplicito sembra tanto una conferma: «Non so se Belotti arriverà alla Roma. Tiago Pinto è consapevole di quello che dobbiamo fare, possiamo solo sperare di riuscirci. Però, visto che Belotti è svincolato, posso dire una cosa: se è vero che vuole tanto venire da noi, questo feeling mi piace. Aspettiamo e vediamo». Mourinho si espone perché conosce benissimo la situazione: stasera, dopo la partita, Tiago Pinto parlerà al collega della Cremonese, Giacchetta, e gli venderà Felix. A quel punto non ci sarebbero più ostacoli all’arrivo del centravanti richiesto: Belotti, che ha rifiutato tutte le offerte proprio perché è stato rassicurato dalla Roma, verrà presto accontentato. E lo stesso Mourinho potrà completare il suo attacco stellare, aggiungendo alla rosa un attaccante diverso dagli altri che possa risolvergli le partite da battaglia.

I movimenti in casa Roma

Le sostituzioni effettuate a Salerno nella prima giornata, d’altra parte, erano inequivocabili: quando ha tolto Abraham e Zaniolo, Mourinho ha inserito i due rinforzi del centrocampo Matic e Wijnaldum, ora stravolto dal tremendo infortunio. «Ma non ho fatto certe scelte per mandare messaggi alla società. L’ho fatto per vincere la partita, pensando a gestire il risultato con l’esperienza dei due nuovi. Nessuno si può aspettare che Felix e Shomurodov siano al livello di Abraham, Zaniolo e Dybala». E questo è un altro modo per specificare come l’innesto di Belotti sia determinante per migliorare l’attacco. Per Felix la Cremonese ha offerto 3 milioni più i bonus, la Roma ne chiede 8, ma si tratta con fiducia. L’incrocio tra i dirigenti, stasera all’Olimpico, fungerà da catalizzatore. Quanto a Shomurodov, il Bologna è sempre alla finestra: se Tiago Pinto accetta di darlo in prestito, l’affare si chiude in un baleno. L’importante, secondo i calcoli finanziari dei Friedkin, è che almeno uno dei due attaccanti, oltre all’esodato Kluivert, lasci la Roma a titolo definitivo, producendo una plusvalenza e garantendo liquidità.