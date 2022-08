Infortunio Wijnaldum: oggi si opera. Ecco quando torna

Notizia shock per la Roma

Dopo la conferenza stampa, in cui Mourinho aveva dato notizie confortanti sui progressi atletici dell’ultimo arrivato, l’allenamento di rifinitura prima della partita con la Cremonese è stato interrotto per il contrasto più crudele. Con il giovane Felix, che tra l’altro sta per passare alla Cremonese: una fatalità amara. L’intensità del lavoro è fondamentale nel calcio contemporaneo, in cui le partitelle in famiglia vengono concepite come una vera prova agonistica. Ma l’impegno e l’irruenza possono provocare danni imprevedibili. E così Wijnaldum, che sperava di debuttare da titolare sabato prossimo contro la Juventus, si è ritrovato su una barella, urlando dal dolore. Trasportato a Villa Stuart, dall’altra parte della città rispetto a Trigoria, è stato sottoposto alla risonanza magnetica: l’osso principale della gamba è rotto.

Wijnaldum si opera

Adesso si entra in una nuova fase. Dopo un consulto con i medici del Psg, proprietario del cartellino, e della nazionale olandese, Wijnaldum ha deciso di operarsi immediatamente. La frattura è composta ma ha suggerito lo stesso l’intervento chirurgico, che verrà eseguito oggi proprio nella clinica romana che ha certificato la gravità dell’incidente. Gini, come lo chiamano affettuosamente i tifosi della Roma che ne hanno presto adottato il coro personalizzato, aveva lasciato la Francia anche per recuperare una centralità tecnica che gli garantisse visibilità agli occhi del ct olandese Van Gaal nell’anno del Mondiale, dopo mesi in cui era stato escluso dai convocati arancioni. Ma il tempo non è dalla sua parte. Mancano meno di tre mesi all’inizio del torneo in Qatar: le possibilità di recupero sono praticamente nulle.

La strategia della Roma

Ma il problema è gravissimo soprattutto per la Roma, che perde uno dei rinforzi principali arrivati dal mercato. Tiago Pinto si confronterà oggi stesso con Mourinho e con i Friedkin per capire se e come intervenire. Un altro acquisto per il centrocampo non era nel budget. Ma l’imprevisto può cambiare i programmi della proprietà. Nella sfortuna incalcolabile, i motivi d’incoraggiamento sono due: 1) la finestra trasferimenti è ancora aperta e quindi consente al club di riorganizzarsi, anche se pescare un calciatore del livello di Wijnaldum a prezzi confortevoli non è proprio semplicissimo; 2) anche Emerson da Rosa, grande acquisto della Roma dei Sensi, si infortunò gravemente subito dopo essere arrivato a Trigoria e tornò in tempo per vincere lo scudetto da protagonista. Forza, Gini.