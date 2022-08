Roma, l'Olimpico giallorosso in amore: quanta spinta dallo stadio sold out

La spinta dell’Olimpico

La Roma ha attaccato a ripetizione nel primo tempo e la sua gente ha spinto, con tutta la voce che aveva in gola. Poi s’è liberata in un amplesso collettivo al gol di Smalling, urlando il cognome dell'inglese dieci volte nel solito gioco di voci tra speaker e pubblico. Cori, bandiere al vento, sciarpe agitate durante l’inno "Roma Roma Roma" (mentre Abraham accompagnava come di consueto l’ultima strofa con l’indice destro, ormai un rito) cantato a cappella. Tante le ovazioni, in particolar modo durante la lettura delle formazioni. I tifosi, con ancora il trionfo di Tirana negli occhi, ha accolto tutti i suoi beniamini come fossero eroi, riservando qualche fischio al povero Felix che in allenamento si è scontrato con Wijnaldum causando involontariamente il suo infortunio. E ha riservato delle vere e proprie standing ovation a Zaniolo, Dybala, Pellegrini e Mourinho. La Joya continua ad accendere i cuori a ogni stop, dribbling e colpo di tacco: l’applausometro ha toccato livelli altissimi nel momento della sostituzione dell'argentino, con mamma Alicia, il fratello Gustavo e la fidanzata Oriana letteralmente in estasi nel palchetto della tribuna autorità. Celebrati a ogni passaggio sui maxi-schermi pure Dan e Ryan Friedkin, proprietari sempre più amati dal popolo. Tanto affetto, ovviamente, per Wijnaldum: i compagni nel riscaldamento hanno indossato la maglia n. 25 con la scritta "Forza Gini", in tanti sugli spalti si sono alzati in piedi per applaudire.

Omaggi giallorossi

Nel pre-partita il club ha dedicato un pensiero affettuoso alla bandiera Giacomo Losi, twittando una foto del figlio e del nipote allo stadio proprio in occasione della sfida contro la Cremonese, dove “core de’ Roma” è cresciuto prima di sposare la lupa. A venti minuti dal fischio d’inizio hanno sfilato sulla pista dell'Olimpico la squadra Under 16 e la Primavera femminile, campioni d'Italia nel 2021-22.