Roma, Spinazzola: "Possiamo divertirci. I Fab Four sanno della loro responsabilità"

Spinazzola: "I Fab Four sanno di avere una grande responsabilità"

Zaniolo, Pellegrini, Dybala ed Abraham sono stati soprannominati i "Fab Four" e Spinazzola racconta: "Sanno che li chiamano i 'Fab Four'. Sanno di avere una grande qualità, una grande responsabilità. Devono fare i gol, più gol e devono portare la Roma, come il resto della società, a vincere. Anche perché "sta cambiando tanto l'ambiente a Trigoria".

Spinazzola: "Di Maria? Sarebbero stati guai con lui in campo"

Tra i tanti grandi assenti della super sfida di sabato c'è anche Angel Di Maria, un bene per la Roma secondo il giocatore della Nazionale: "Sarebbero stati guai con lui in campo. È un fenomeno da sempre. Non invecchia mai, è come Cuadrado. Sembra sempre frizzante, elettrico".

Spinazzola: "Muscolarmente posso ancora migliorare"

Infine un ricordo sulla passata stagione ed il recupero dall'infortunio: "La riabilitazione è stata lunghissima e difficile. Muscolarmente posso ancora migliorare, ma queste settimane ho visto tanti cambiamenti. Sento una spinta maggiore nell'arto sinistro. Mi sembra di migliorare e questo mi rende felice. Lo scorso anno Mourinho mi è stato vicino, per fortuna oggi mi deve dire poco perché mi vede felice".