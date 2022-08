Roma, Mourinho: "Matic titolare. Dybala contro la Juve? Non è un bambino"

ROMA - Dopo aver battuto Salernitana e Cremonese nelle prime due giornate di campionato, la Roma è pronta per la trasferta sul campo della Juventus. Il tecnico giallorosso Mourinho è curioso di vedere la risposta della sua squadra nel primo big match del campionato: "La squadra che giocherà domani sarà la stessa vista contro la Cremonese, con Matic al posto di Zaniolo. Veniamo da due vittorie consecutive ed è un risultato ottimo. Purtroppo gli infortuni di Wijnaldum e Zaniolo ci tolgono delle soluzioni a partita in corso. Sarà una grande gara, contro una grande squadra che vuole vincere lo scudetto, ma è una delle 38 sfide. Per me giocare domani a Torino o farlo più avanti è la stessa cosa. Giocare contro una squadra grande regala difficoltà e motivazioni. Sarà difficile, ma bella da giocare". Mourinho dichiara di non sentire particolarmente la sfida contro i bianconeri: "L'accoglienza dei tifosi della Juve? Nessun problema, fa parte del gioco".

Mourinho su Dybala: "Nessun consiglio" "A Dybala nessun consiglio. Per qualche giocatore tornare a casa è difficile, per altri non è un problema. Dipenderà dalla sua personalità: ha la faccia da bambino, ma non è un bambino. Dipenderà solo da lui, da come gestirà le emozioni. Non ho visto niente di diverso durante gli allenamenti in questa settimana. Mi aspetto una partita normale, magari con un pò di emozione prima o dopo. Per me sta bene da un punto di vista fisico. Non mi aspettavo di più. Negli ultimi due anni ha avuto qualche infortunio ed ha iniziato il ritiro in ritardo rispetto agli altri. Nonostante tutto sta bene. Non avrà forse i novanta minuti e giocare allo stadio Olimpico su quel campo non è facile. Sembra di stare in spiaggia. Lavora bene, si mette al servizio della squadra e sono contento del suo lavoro". Mourinho sulla tradizione a Torino "Ogni gara è una gara isolata. Questa Juve-Roma non ha nessun legame con le sfide precedenti. Quello che è successo nel passato e quello che accadrà nel futuro non conta nulla. Dal punto di vista psicologico possiamo preparare la squadra al meglio. Cosa che facciamo sempre. Nessun lavoro diverso rispetto a quello che abbiamo fatto alla vigilia delle altre gare. Andremo a Torino a giocarcela contro una squdra di qualità, con tranquillità e fiducia. Siamo cresciuti e siamo preparati. Ci siamo allenati poco, dopo la Cremonese, ma lo abbiamo fatto bene. Sappiamo quello che vogliamo fare. Da due giorni tutti i giocatori sanno la formazione. Andremo li a cercare di vincere".