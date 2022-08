Tempi incerti, però intanto la Roma è lassù

Non so se Belotti sia già della Roma, so per certo che c’è stata la partita con la Juventus, un appuntamento che, comunque, non rende mai tranquilli. Facile valutazione confermata da quanto si è visto in campo. Anche se, in questo momento, la Roma è in classifica avanti alla Juventus, non significa nulla. Tutto è ancora da fare e Mourinho sta cercando una formazione di cui essere sicuri.