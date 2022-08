Camara, prima notte da romanista: all’Olimpico per Roma-Monza

ROMA - Mady Camara ieri sera ha potuto conoscere il calore dei tifosi giallorossi. Il guineano era all’Olimpico, seduto dietro a Daniele De Rossi, al termine di una giornata impegnativa, la prima da giocatore della Roma. Il nuovo centrocampista è arrivato a Fiumicino poco prima delle 10 con un volo proveniente da Atene. Il rinforzo preso per tamponare la lunga assenza di Wijnaldum (da ieri in Olanda con la gamba destra immobilizzata dal gesso) ha trovato una decina di tifosi e curiosi ad accoglierlo in aeroporto, è sembrato visibilmente emozionato, in jeans e camicia bianca, è andato subito a Villa Stuart per le visite mediche. Nel pomeriggio ha firmato il contratto e da oggi si allenerà con i nuovi compagni. Domenica potrebbe andare in panchina a Udine. Camara è in prestito oneroso con diritto di riscatto: un milione e mezzo la cifra che la Roma darà all’Olympiacos, per averlo a titolo definitivo l’anno prossimo dovrà pagare tra i 10 e i 12 milioni. Nel pomeriggio il contratto è stato depositato in Lega ed è arrivata l’ufficialità. Ha firmato fino al 2027, con un ingaggio di 1,5 milioni di euro a stagione.

Dalla Grecia a Roma Arrivato in Grecia nel 2018, Mady Camara è stato una colonna dell'Olympiacos in queste stagioni. Il centrocampista guineano ha vinto tre campionati consecutivi e una Coppa di Grecia, collezionando ben 181 presenze. A venticinque anni affronta la sfida più importante della sua carriera. Camara ha voluto salutare su Instagram l'Olympiacos e i suoi tifosi: "Una sola parola, grazie. Voglio che sappiate che per me non cambierà nulla. Né amore né rispetto. Sarò sempre grato ad ognuno di voi, ad ogni sostenitore, ad ogni membro del club e allo staff dal mio arrivo fino ad oggi! Mi avete insegnato tutto, vi siete presi cura di me come un figlio... Ringrazio tutti i miei compagni di squadra con cui ho lavorato in questi 4 anni, mi avete aiutato ognuno a modo suo ma sempre nel migliore dei modi! Vi sono grato per tutti i momenti vissuti insieme. L'Olympiacos sarà sempre la mia casa".