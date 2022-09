Camara: “Roma la mia prima scelta. Un onore giocare per Mourinho”

ROMA - Primi giorni a Trigoria per Mady Camara, arrivato a Trigoria per sostituire l'infortunio Wijnaldum. Il nuovo centrocampista giallorosso ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club per presentarsi ai nuovi tifosi: “Sono molto contento di essere qui la Roma rappresenta una grande opportunità per me. Sarà una stagione impegnativa, tra coppe e campionato, ma io sono qui per dare il mio contributo ed aiutare la squadra in ogni competizione a cui parteciperemo. Vedere l’Olimpico e i tifosi giallorossi è stato magnifico, non vedo l’ora di giocare per loro”.