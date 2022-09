Roma, Tiago Pinto racconta il mercato: domani la conferenza stampa

ROMA - Tiago Pinto racconta il mercato. Il general manager della Roma ha mantenuto la promessa e al termine del mercato ha deciso di presentarsi davanti alla stampa per raccontare le trattative che ha portato avanti nella sessione estiva che ha visto gli innesti di Svilar, Matic, Celik, Dybala, Wijnaldum e Camara. Entrate e uscite in un mercato che ha sicuramente visto la Roma una delle protagoniste: domani alle 14 il gm interverrà dalla sala stampa di Trigoria per raccontare le operazioni di questa intensa estate.