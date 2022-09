Roma, Zalewski sempre più padrone della scena

ROMA - Vanno bene Matic, Dybala, Belotti, ma la Roma non intende perdere la sua anima “verde”, quella linea nemmeno troppo sottile in cui riconoscere il suo dna di società che ha sempre cresciuto giovani di talento con la convinzione di poterli inserire nel contesto della prima squadra. Il testimonial dell’ultima era è Nicola Zalewski. Un anno fa Tiago Pinto e Mourinho lo strapparono letteralmente alla gestione di Alberto De Rossi con la sua Primavera. Per programmare a stretto giro il decollo tra i grandi. Quello di costruirsi i calciatori in casa è un destino che nella storia giallorossa hanno scritto da capitani romani e romanisti Di Bartolomei, Giannini, Totti, De Rossi, e che talvolta si è trasformato in una sorta di “obbligo” per la Roma, spesso criticata per avere ceduto qualche giovane o non averci creduto subito. Ricordiamo l’estate 2015 in cui a fronte di un mercato con Szczesny, Salah, Rüdiger e Dzeko il problema per la piazza era aver ceduto Romagnoli e Bertolacci (45 milioni la cifra totale per un ventenne di belle speranze e un ventiquattrenne reduce da esperienze con Lecce e Genoa). O le critiche per Florenzi in comproprietà al Crotone (ricomprato per metà nel 2012) o Lorenzo Pellegrini, l’attuale capitano, riacquistato dal Sassuolo con la recompra nel 2017. Forse, il segreto è stato ed è ancora questo: la Roma ha prodotto e produce talmente tanti giovani da poter scegliere che destino assegnare a ciascuno di loro e l’esperienza acquisita da Florenzi e Pellegrini fuori (impensabile se fossero rimasti a casa), è stata la carta che ha permesso ad entrambi di tornare da protagonisti.