Udinese-Roma, Celik atterrato da Becao in area: Mourinho e i tifosi furiosi

ROMA - Partita con tanta tensione quella tra Udinese e Roma, anche per il contatto all'inizio del secondo tempo che ha scatenato l'ira della Roma e dei tifosi giallorossi. Celik in area ha subito la spallata di Becao: il terzino giallorosso colpito sulla schiena al momento del tiro in porta è caduto a terra con le proteste della panchina giallorossa. Maresca - che inizialmente stava per estrarre il giallo per simulazione a Celik salvo poi ripensarci - ha lasciato correre concedendo la rimessa dal fondo all'Udinese.