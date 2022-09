Roma, la risposta dei tifosi: Olimpico sold out anche con l'Atalanta

ROMA - I tifosi rispondono al ko della Roma contro l'Udinese con il terzo sold out stagionale. Grande risposta dei romanisti che saranno al fianco della squadra anche per la sfida del 18 settembre all'Olimpico contro l'Atalanta. Dopo le due trasferte consecutive (Udinese e, lunedì prossimo, l'Empoli), la Roma sfiderà i bergamaschi con gli spalti gremiti. Oltre 60mila spettatori saranno allo stadio per sostenere la squadra, l'ennesimo bagno d'amore che naturalmente non si esaurirà dopo il pesante ko contro l'Udinese.