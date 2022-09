Allenamento Roma, individuale per Abraham. Zaniolo si allena senza tutore

ROMA - Vigilia di coppe, 106 giorni dopo la vittoria della Conference la Roma domani sera sfiderà il Ludogorets per la prima partita del girone di Europa League. Vigilia ricca di impegni per la squadra di José Mourinho , impegnata questa mattina nell'allenamento di rifinitura per valutare la condizione dei giocatori e ultimare la preparazione al match contro i bulgari. Nel pomeriggio, alle 14.30, la squadra prenderà un volo da Fiumicino per raggiungere Varna, cittadina portuale a 130 chilometri da Razgrad, dove domani sera i giallorossi saranno impegnati. Poi stasera, alle 19.10 (orario locale) Mourinho interverrà in conferenza stampa dall'Hotel Terra Europe Brontes, struttura poco fuori la città che ospiterà i giallorossi nella trasferta.

Roma, solo individuale per Abraham

Mourinho in questa rifinitura non ha avuto disposizione Tammy Abraham, uscito in anticipo contro l'Udinese per un trauma contusivo alla spalla sinistra. L'attaccante non ha avuto bisogno di accertamenti con esami strumentali ma questa mattina non è sceso in campo insieme al resto del gruppo lavorando individualmente. Assenti gli infortunati, buone notizie invece per Zaniolo che si è allenato sul campo a parte tra lavoro atletico e pallone e non ha più bisogno di utilizzare il tutore alla spalla infortunata.