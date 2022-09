Roma, l'agente di Bove: "Fa parte di un progetto ambizioso. Avrà modo di esprimere il suo valore"

Tavano: "Rispettiamo le scelte di Mourinho e riuscirà a coinvolgere tutti nel giusto modo"

"Sulla squadra posso dire la mia, rispettando sempre le scelte di Mourinho; su Edoardo però preferisco non parlare. Ognuno si è fatto una propria idea sul calciatore e sul suo valore, ma non mi permetto di fare confronti con la squadra attuale. La Roma è forte e completa in tutti i reparti, penso riuscirà a fare un grande campionato coinvolgendo tutti nel giusto modo".

Tavano: "Bove deve pensare ad allenarsi e mettersi a disposizione dell'allenatore"

"Il ragazzo oggi è nella Roma perché è stato voluto e noi abbiamo rispettato il pensiero della dirigenza. Edoardo fa il suo lavoro ed ha un contratto con la Roma, poi parlerà il campo e vedremo. Deve pensare ad allenarsi bene e a mettersi a disposizione. I progetti con il club sono sempre condivisi".

Tavano: "Per l'Europa League è a disposizione, ma è già importante il fatto che sia considerato dalla Roma in un progetto così ambizioso"

"Un ragazzo di vent'anni che guadagna molto più di tantissime altre persone e che gioca nella Roma sta bene. È un giocatore giovane e ci sarà tempo per esprimere le sue qualità. È già importante e significativo che sia considerato dalla Roma in un progetto così ambizioso. Il club giallorosso oggi vale come le grandi squadre italiane ed europee. Per domani vediamo: è a disposizione".