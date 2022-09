Roma, Zaniolo svela il nuovo tatuaggio su Instagram

ROMA - Nicolò Zaniolo è tornato ad allenarsi dopo l'infortunio alla spalla sinistra rimediato contro la Cremonese, il giocatore giallorosso potrebbe essere già a disposizione di Mourinho per il match contro l'Empoli ma intanto ha deciso di arricchire la sua collezione di tatuaggi. Nelle recenti storie Instagram Zaniolo ha mostrato (in bianco e nero) l'ultimo lavoro; sul polpaccio sinistro viene ritratto un bambino con il pallone tra i piedi, davanti ad una porta, in una foresta con un cielo tempestoso sullo sfondo.