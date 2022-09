La Roma “sfiora” il Feyenoord e vola in Bulgaria: out Abraham e Karsdorp

Assente dai convocati, e non è partito con la squadra, Tammy Abraham che a scopo precauzionale questa mattina non ha svolto l'allenamento con i compagni di squadra ed è rimasto a Trigoria. Anche Karsdorp - oggi in campo con una fasciatura appena sotto il ginocchio sinistro - non è partito con la squadra: entrambi saranno pronti quindi per la gara di lunedì pomeriggio contro l'Empoli. Scalda i motori quindi Andrea Belotti, pronto a giocare dal primo minuto contro il Ludogorets per trovare i primi gol in giallorosso. Stasera, alle 19.10 (orario locale) Mourinho interverrà in conferenza stampa dall'Hotel Terra Europe Brontes, struttura poco fuori la città che ospiterà i giallorossi nella trasferta.