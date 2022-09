Svilar: "La Roma sta bene, ho un bel feeling con il gruppo"

ROMA - L'avventura della Roma in Europa League si apre con una trasferta. La squadra di José Mourinho è volata in Bulgaria, a Razgrad, per sfidare domani sera alle 18.45 il Ludogorets di Stanislav Gencev. Questo pomeriggio il portiere Mile Svilar dall'Hotel che ospita i giallorossi in Bulgaria è intervenuto in conferenza stampa insieme a Mourinho per presentare la sfida.