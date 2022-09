Roma, tifosi furiosi: "Sconfitta inaccettabile, errori da dilettanti"

ROMA - Clamorosa sconfitta della Roma in Bulgaria contro il Ludogorets. La squadra di casa ha battuto i giallorossi 2-1 grazie alla reti di Cauly e Nonato. La squadra di Mourinho, con tutti titolari, non è riuscita a trovare il successo, mostrando un gioco lento e con poca aggressività. Seconda sconfitta consecutiva dopo l'Udinese, adesso i tifosi hanno cominciato a spazientirsi per la sconfitta e la prestazione: "Partita indegna della Roma, momento che ricorda molto quello di Bodo anche se con meno gol di scarto. L'umiliazione però è la stessa, con giocatori titolari che trotterellavano in campo", scrive un tifoso sui social.

Tanti post di critiche verso la squadra: "Ko inaccettabile, una delusione incredibile. Dovevano far vedere una reazione dopo il disastro di Udine, invece sono riusciti a fare peggio". E ancora: "Poche idee, mancanza di gioco, giocatori lenti e macchinosi. Questa Roma ha fatto fatica contro le piccole della Serie A e adesso si è totalmente bloccata. Sono scioccata", scrive una romanista. "Il problema è che non riescono a trovare idee e soluzioni per cercare la rete. E' tutto molto triste", twitta il tifoso sconsolato. I tifosi chiedono un cambio di marcia, una scossa anche al tecnico: "Mourinho cerchi di cambiare qualcosa perché così non va. Serve un nuovo modulo e nuove idee, la Roma non riesce a segnare e non è stabile a centrocampo. Per non parlare la lentezza dei movimenti di squadra".