Zaniolo, il punto: Mou può portarlo contro l'Empoli

RAZGRAD - Il tempo di rientrare a Roma nella notte, dopo un’ora di pullman e due di volo ed è già campionato . Mourinho deve preparare la partita di Empoli, posticipo di lunedì sera. Avere 24 ore in più per recuperare dopo una trasferta così complicata può essere utile. Il tecnico non sarà in conferenza domenica, alla vigilia della terza trasferta consecutiva, secondo una scelta già adottata nella passata stagione. In caso di incontri ravvicinati tra campionato e coppe, lo Special One annulla le conferenze stampa prima delle partite di serie A.

Nicolò corre

Mourinho segue con grande attenzione i progressi di Zaniolo. Oggi, di rientro dalla Bulgaria, si farà il punto con i medici. Il protocollo prevedeva quattro settimane dalla lussazione alla spalla, quindi con il rientro fissato per il 18 contro l’Atalanta. Mercoledì Nicolò si è allenato per la prima volta senza tutore, facendo tutti i movimenti, anche con il pallone, senza problemi. Anche ieri ha lavorato a Trigoria e tutto procede per il meglio. Non ha fastidi alla spalla, con una protezione i rischi vengono ridotti al massimo. Mourinho vorrebbe prenderlo in considerazione per portarlo in panchina a Empoli, i medici frenano un po’, il giocatore è pronto a mettersi a disposizione. Zaniolo in queste settimane ha sempre lavorato e ha mantenuto la brillante condizione fisica di inizio stagione. Sarà importante la sua presenza contro l’Atalanta, in quello che è già uno scontro diretto per la zona Champions. Per Empoli una sua convocazione è un’ipotesi da verificare nei prossimi giorni. Ma lunedì Mourinho dovrebbe recuperare Abraham e Karsdorp, che non hanno preso parte alla trasferta in Bulgaria. Il primo aveva accusato una contusione alla spalla, niente di grave, ma il tecnico ha preferito farlo rifiatare. Mentre Karsdorp ha un leggero fastidio al ginocchio (si è allenato con una fasciatura), ma non preoccupa neppure lui. Partiranno titolari, mentre a centrocampo l’ultimo arrivato Camara dovrebbe andare ancora in panchina.