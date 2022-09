Roma, Ibanez convocato dal Brasile: "È un giorno fantastico"

ROMA - Volti nuovi nella difesa del Brasile, il ct Tite chiama Ibanez e Bremer, per la prima volta convocati con i verdeoro. Per lo juventino è una novità assoluta, per il giallorosso invece solo qualche presenza con l'Under 23 brasiliana, ora però è nei grandi. E pensare che poteva finire con l'azzurro addosso se Roberto Mancini l'avesse voluto, visto che Ibanez è in regola per chiedere la naturalizzazione italiana. Alla fine niente di fatto. Tra gli "italiani" convocati presenti anche Danilo e Alex Sandro della Juve.