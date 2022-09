Roma, tutto vero: Zaniolo va in panchina. La richiesta di Mourinho

ROMA - Non ci credeva nessuno, fino a quando ieri pomeriggio Nicolò Zaniolo è salito sul pullman con i compagni per andare alla stazione Termini e viaggiare alla volta di Firenze. Mourinho lo ha convocato per la partita di stasera a Empoli, ventuno giorni dopo la lussazione alla spalla riportata contro la Cremonese. Praticamente con una settimana di anticipo rispetto al protocollo stabilito dai medici. Tornato dalla Bulgaria, Mourinho ha chiesto a Zaniolo la disponibilità e il ragazzo, che non vede l’ora di tornare in campo, non ci ha pensato due volte. Stasera andrà in panchina, con la speranza che non ci sia bisogno del suo contributo. Ma lo Special One vuole avere una carta in più per far ripartire la Roma. Insomma, in pochi giorni in molti sono passati dal ritorno di Zaniolo dopo la sosta alla convocazione per Empoli. Nicolò si è sempre allenato, anche quando aveva il tutore. Dalla scorsa settimana lo ha tolto e ha fatto in gran segreto due allenamenti con la squadra: venerdì e sabato, mentre fonti ufficiali sostenevano che sarebbe tornato a lavorare in gruppo solo da domani. L’attaccante vuole aiutare la Roma a superare questo periodo delicato, se ci sarà bisogno di lui non si tirerà indietro, facendo attenzione alla spalla infortunata. Comunque sarà in campo di sicuro giovedì, almeno per uno spezzone di partita, contro l’Helsinki e domenica partirà titolare contro l’Atalanta, in una sfida che è già uno scontro diretto per la Champions.