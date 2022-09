Abraham: "Vittoria importante per la fiducia. Tanti aspetti positivi"

ROMA - Dopo due sconfitte consecutive lontano da casa la Roma torna a vincere in trasferta contro l'Empoli. La squadra di José Mourinho ha battuto i toscani 2-1 grazie alle reti di Dybala e Abraham e sono saliti a 13 punti in classifica, a una sola distanza dalla vetta. Al termine del match Tammy Abraham è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il risultato.