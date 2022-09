Zaniolo, testa e cuore per la Roma: "Siamo tornati". E presto il contratto

ROMA - Mourinho e la squadra se lo coccolano, convinti che nelle prossime partita potrà essere l'arma in più per portare a casa successi importantissimi in campionato ed Europa League. Il Nicolò Zaniolo visto nelle ultime settimane è totalmente diverso da quello che in estate stava vivendo un momento puttosto particolare , affranto per il mancato rinnovo del contratto e tentato dalle avance prima della Juventus, poi del Tottenham. Ma con l'arrivo di ottimi giocatori dal mercato, i colloqui continui con Mourinho e, a dir la verità, la mancanza di offerte allettanti per la Roma, Zaniolo è rimasto a Trigoria e adesso è un ragazzo diverso. Anzi, un uomo diverso.

Il numero 22 giallorosso ha messo tutto se stesso sulla Roma, immergendosi totalmente nelle vicende romaniste per scrollarsi di dosso le polemiche e anche qualche sua insofferenza. Il suo umore è totalmente cambiato, e questo ne ha beneficiato anche nelle prestazioni. prima dell'infortunio alla spalla naturalmente. Ma è stato proprio l'atteggiamento in questo periodo di stop a farlo apprezzare ancor di più dallo spogliatoio e da Mourinho. Zaniolo è un professionista, questo è un dato di fatto: si allena sempre duramente, è attento alla dieta e dal punto di vista sportivo non ha mai creato un problema alla Roma.

Ma la sua voglia di mettersi a disposizione del gruppo, di voler dare subito una mano alla squadra per uscire dal momento negativo è stata preziosa per far capire al gruppo che i suoi pensieri sono rivolti esclusivamente alla Roma. Ecco perché Dybala è andato ad abbracciarlo dopo il gol, e così ha fatto anche Mourinho ancor prima del termine della partita: "C'è solo Zaniolo, anzi approfitto per dirgli quello che gli ho detto in panchina: 'Grazie mille per il tuo sforzo per stare qui, recuperare e dare una mano alla squadra'. Quando abbiamo fatto il 2-1 era pronto per entrare e correre qualche rischio per la squadra. Ma c'era solo lui, e senza lui cambia la dinamica della squadra". E lo stesso Zaniolo da quando si è chiuso il mercato, anzi, da quando la Roma ha deciso di blindarlo, ha cercato di scacciare via i pensieri per concentrarsi solo sul campo. Il trequartista giallorosso è dimagrito di sette chili, ha perso massa grassa e si è presentato in questo avvio di stagione più in forma che mai. È più dinamico, più agile e le sue prestazioni positive lo hanno aiutato anche mentalmente anche a superare con grinta e determinazione l'infortunio alla spalla. "Siamo tornati - ha scritto dopo Empoli sui social -. Contento per i tre punti portati a casa, forza Roma e testa alla prossima". La prossima per lui potrebbe essere già Helsinki giovedì prossimo. Qualche minuto per riprendere gamba e prepararsi per la delicata e importante sfida contro l'Atalanta dove vuole essere protagonista.

Poi la sosta e lì Zaniolo continuerà a essere al centro dei riflettori. Perché Tiago Pinto e il suo agente Claudio Vigorelli si incontreranno per discutere del rinnovo del contratto. Un tema delicato e che avrà bisogno di tempo per essere portato avanti, ma è il primo passo verso un nuovo matrimonio. Quello che vogliono i tifosi, la squadra e il ragazzo. Il mercato è alle spalle, l'insofferenza è ormai svanita e Zaniolo vuole legarsi alla Roma per vincere e dimostrare di valere quel rinnovo.