Roma, l'annuncio di Gualtieri: "A ottobre il progetto stadio Pietralata"

ROMA - Altro passo importante, anzi, fondamentale, per il progetto stadio della Roma. Questa sera durante l'intervallo della sfida tra Roma e Helsinki, è arrivato l'annuncio da parte del sindaco Gualtieri sul progetto giallorosso: "La Roma mi ha annunciato che a ottobre il club presenterà ufficialmente il progetto stadio Pietralata". Comincia quindi a tutti gli effetti l'iter che porterà alla costruzione dell'impianto che sorgerà nell'area pubblica e che era dapprima riservata allo Sdo. Tra Monti Tiburtini, Pietralata e la stazione Tiburtina sorgerà l'impianto della Roma, i tifosi non vedono l'ora di vedere il progetto che verrà presentato il prossimo ottobre. "Dan e Ryan Friedkin è un piacere salutarli, come l’ad Pietro Berardi - ha dichiarato Gualtieri -. Mi hanno comunicato chea ottobre la Roma presenterà il nuovo progetto dello stadio a Pietralatae noi siamo molti contenti e soddisfatti. Noi con serietà lo esamineremo attentamente. I ricorsi sugli espropri? Vedremo, noi abbiamo ovviamente esaminato tutti gli aspetti giuridici del tema e c’è stata una attenta valutazione che è stata fatta e siamo fiduciosi.Se nel 2025-2026 sarà pronto? Speriamo nei tempi più rapidi possibili. Non ne ho idea, dovete avere pazienza e vedere il progetto".