Dybala esulta sui social, il Papu Gomez ha una richiesta sulla maglia

ROMA - La Roma vince la sua prima partita in Europa League battendo l'Helsinki 3-0. Strepitoso, come in tutte le partite di questo avvio di stagione, Paulo Dybala che è riuscito a trovare il gol 69 secondi dopo il suo ingresso in campo nel secondo tempo. La Joya ha sbloccato il risultato, poi a fine partita ha esultato sui social celebrando con una foto il suo gol, il quarto con la maglia giallorossa. Anzi, nera visto che ieri la Roma ha giocato con la terza divisa presentata in mattinata. E proprio per quella il Papu Gomez, ex Atalanta e ora al Siviglia, ha commentato il post di Dybala: "Quella maglietta è un 10, vai a prenderla". Il Papu ha di fatto chiesto un regalo dalla Joya, di avere la terza maglia della Roma così originale diverso alle altre del passato.