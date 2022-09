Roma, le esclusioni azzurre che fanno male

T’amo Bove (Edoardo e non pio, ci scusi comunque Carducci). Se fosse per i tifosi della Roma, il ct Roberto Mancini avrebbe dovuto chiamare anche il centrocampista classe 2002 che Mourinho spesso mette in campo nei finali di partita. Sono talmente legati al ventenne e a tutto quello che si colora di giallorosso che non stanno a guardare la lista dei convocati dell’Under 21 per le amichevoli contro l’Inghilterra e il Giappone, anche se Paolo Nicolato finora lo ha spesso considerato riserva o alternativa. I tifosi fanno i tifosi. Fa, invece, più rumore l’esclusione dei big di Mou, scartati da Mancini per le partite di Nations League contro l’Inghilterra e l’Ungheria. Giustificazioni se ne possono trovare quante vogliamo, e non solo per una questione di gusti del ct o delle prestazioni dei singoli, ma la bocciatura del blocco romanista è abbastanza sorprendente. Confermati solo Cristante e Pellegrini e fuori in quattro: Mancini, Spinazzola, Zaniolo e Belotti. Sono tre titolari e mezzo. Solo il Gallo è panchinaro, colpa della stagione per lui iniziata in ritardo, senza preparazione precampionato con i compagni. Comunque José lo ha già battezzato centravanti di coppa tanto per far capire che su Belotti conta sul serio.