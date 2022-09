Roma, i tifosi furiosi: "Non è fallo su Zaniolo? Okoli l'ha spogliato..."

ROMA - Mourinho furioso, i tifosi non sono da meno. All'Olimpico nel secondo tempo un episodio ha acceso il tecnico portoghese, espulso poi per le proteste nei confronti di Chiffi per non aver concesso il rigore sul contatto tra Zaniolo e Okoli. Romanisti scatenati sui social per la trattenuta del difensore nerazzurro sul numero 22 giallorosso: "È incredibile non fischiare questo fallo, ha spogliato Zaniolo in campo e per l'arbitro è stato tutto regolare?". E ancora: "Mourinho ha fatto bene a protestare, è stato ingiusto l'arbitraggio di Chiffi, c'erano almeno due rigori per la Roma", "Non è possibile che a ogni contatto su Zaniolo non ci sia mai il fischio dell'arbitro. Che deve fare questo ragazzo per non essere trattato in questo modo?". Tante proteste dei tifosi, ma anche di Mourinho e della Roma.