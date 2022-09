Roma, Mourinho in ansia: Dybala e Pellegrini infortunati

Allarme Dybala

Ieri l’allarme è scattato anche per Dybala e Pellegrini, i due giocatori più talentuosi della rosa. Il primo si è fermato durante il riscaldamento. Ha avvertito una fitta ai flessori della coscia sinistra e d’accordo con i medici e con Mourinho si è deciso di non rischiarlo. L’argentino non ha sentito un grande fastidio, ma la sua esclusione, quando il suo nome era già sulla lista ufficiale da consegnare all’arbitro, è stata decisa per motivi precauzionali. Paulo ha visto la partita in tribuna accanto a El Shaarawy, ha sofferto per le situazioni di gioco che non hanno favorito la Roma. Alla fine era molto dispiaciuto per il risultato e per non aver potuto aiutare i compagni. Nelle prossime ore farà gli accertamenti di rito e poi si deciderà riguardo la partenza per l’Argentina. Al momento l’infortunio non sembra grave al punto di dover rinunciare alla Nazionale. Dybala è stato convocato dal commissario tecnico Lionel Scaloni per le prossime amichevoli contro Honduras e Giamaica, in programma rispettivamente venerdì 23 e martedì 27 settembre.

L’infortunio di Pellegrini

Pellegrini invece si è infortunato nel corso della partita. Lo ha annunciato proprio Mourinho, in conferenza stampa: «Lorenzo ha avuto un problema al flessore, ma visto che la squadra era sotto di un gol ha voluto rimanere in campo». Con questi due stop sale a undici il numero dei giocatori giallorossi che hanno riportato infortuni dall’inizio della preparazione. Sono cinque quelli di natura muscolare: prima di Dybala e Pellegrini si erano fermati El Shaarawy, Kumbulla e Zalewski.

Mourinho prova ad essere fiducioso: «Speriamo di recuperare Pellegrini e Dybala in quindici giorni. Ma per entrambi bisognerà aspettare l’esito degli accertamenti. Sarà un problema studiare la squadra da mandare in campo a San Siro tra dodici giorni contro l’Inter». Mourinho sarà in tribuna, perchè dopo l’espulsione di Chiffi sarà squalificato almeno per una giornata. Senza Pellegrini e Dybala sarebbe un grande problema. Poi bisognerà vedere come torneranno i numerosi giocatori impegnati con le nazionali. Solo dopo gli accertamenti sarà possibile avere un quadro più chiaro. Pellegrini dovrebbe comunque rispondere alla convocazione di Roberto Mancini e andrà a Coverciano, dove sarà valutata anche dallo staff medico azzurro l’entità dell’infortunio. Lorenzo ha avvertito una fitta al solito flessore che lo fa soffrire da quando ha dovuto saltare l’Europeo.